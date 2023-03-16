В прошлый раз, когда государство проверяло концентрацию газа радона в регионах Латвии, Центр безопасности радиации Государственной службы среды (VVD) обследовал более 240 зданий, сообщает передача Panorāma.
Газ радон в помещениях: проверка выявила его в 33 из 240 зданий
В 33 их них была констатирована повышенная концентрация газа радона. В основном среди этих зданий - образовательные учреждения, рабочие места и помещения предприятий.
Латвийское телевидение запросило у Центра безопасности радиации список публичных зданий, в которых в ходе проверки несколько лет назад была констатирована повышенная радиоактивность, или хотя бы информацию об их местонахождении.
Однако был получен ответ, что такие данные не будут выданы и через шесть лет,
так как участие в исследовании было добровольным и те, кто согласился на измерения, сделали это с учетом правила, что информация опубликована не будет.
Впрочем, в Центре безопасности радиации VDD рассказали, что в основном среди этих зданий - детские сады, школы, а также рабочие места, предприятия, госучреждения.
Следующие измерения газа радона в регионах Латвии планируется провести в 2030 году.
Радон - инертный радиоактивный газ без цвета и запаха, который через почву и недостаточно плотные места конструкций зданий попадает в помещения.
Радон - естественный источник излучения, который образуется вне зависимости от деятельности человека.
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