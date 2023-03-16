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У Национального театра заметили разбитую BMW X5. Комментарий театра

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У Национального театра заметили разбитую BMW X5. Комментарий театра
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Фото: Facebook/Sadursme.lv

Вечером в среду, 15 марта, у Латвийского национального театра был замечен разбитый BMW X5. Портал TVNET попытался выяснить, как автомобиль туда попал.

Размещенное в соцсетях изображение привлекло внимание большого количества людей. Многие шутили, что водитель BMW очень спешил на театральное представление, поэтому припарковал машину у самых дверей.

Портал TVNET связался с Латвийским национальным театром, чтобы выяснить подробности происшествия. Оказалось, что машина - часть сценографии представления "Ричард. Ничего личного".

Как известно, премьера постановки запланирована на 16 марта.

Режиссер Элмарс Сеньков отмечает, что на этот раз ему интересно посмотреть на тему манипуляции с моделью отношений между двумя людьми. По его мнению, иногда насилие в отношениях очень незаметно, до момента, пока кто-то не начинает об этом говорить.

Планируется, что в дни представлений Национальный театр будет превращаться в выставочное помещение, где выставочные работы современного художника Кристиана Бректе будут взаимодействовать с историческими личностями.

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