В Риге со спектаклем выступит актер Анатолий Белый

"Я здесь" - это история человека. В этом спектакле смешного и грустного, трагического и комедийного столько же, сколько в нашем времени. Каждое стихотворение, звучащее в спектакле - это особое настроение, еще одна грань души человека: от шёпота ангелов, залечивающих раны до нечеловеческого крика в кромешной тьме человеческого горя.

Сочетание жанров, созданное актером Анатолием Белым и режиссером Егором Трухиным, объединяет в себе и прочтение стихов современных авторов, виртуозно вписанное в текст, и драматургию спектакля, и интеракцию с залом, и клоунаду с отсылками к легендарному Чарли Чаплину.

Но критики говорят, что сам спектакль о любви, о силе духа, о стремлении к свету и великой силе жизни, побеждающей в итоге любое зло.

Анатолий Белый - актер театра, кино, продюсер. Трехкратный лауреат театральной премии "Чайка". Наиболее известен по ролям в фильмах "Мира", "Ярик", "Метро", в сериалах "Ева, рожай", "Колл-центр", "Братья Карамазовы" и многих других.

Спектакль "Я здесь" пройдет в рамках концертного тура в Балтии. Билеты доступны на сайте www.pryamaya.eu.