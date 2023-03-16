"Готов к новым приключениям": Галкин предстал в образе Джека Воробья

На нем Максим запечатлен в образе Джека Воробья из кинофраншизы "Пираты Карибскго моря". Напомним, в серии фильмов роль этого персонажа исполнял голливудский актер Джонни Депп.

"К новым приключениям готов!" - написал артист.

Ранее в преддверии женского праздника Галкин выступил в Санкт-Петербурге, штат Флорида. В соцсетях он порадовался теплому приему американской публики: "Спасибо, мои дорогие зрители в Санкт-Петербурге, штат Флорида! Это была невероятно теплая встреча!".

Напомним, у артиста очень плотный гастрольный график, концертный тур продлится до конца месяца. Вероятно, что со своей семьей Максим сможет встретиться только в апреле, ведь как раз 15 апреля его супруга Алла Пугачева отмечает 74-летие.

На данный момент семейство проживает в Израиле. Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на выступлении Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве.

"Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее?! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был. Мы получили огромное удовольствие", - призналась Примадонна.