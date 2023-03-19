Латвийский ведущий мероприятий и телепрограмм Валтер Краузе никогда не скрывал, что является приемным ребенком. Во время посещения программы Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") Краузе поделилась своими чувствами о своих биологических родителях и своим опытом их прощения.
"Не знаю, могу ли сказать, что простил": ведущий Валтерс Краузе о своих биологических родителях
Валтерс Краузе оглядываясь на свою жизнь, говорит, что он очень благодарен своим родителям - сестре его матери и ее мужу, которые приняли Валтерса, когда биологические родители отказались от него. Он был в то время в первом классе. До этого он провел свое детство с бабушкой в Мадоне.
"Моих настоящих родителей больше нет, но я чувствую, что все с ними уже обговорил.
Может быть, не лицом к лицу, а эмоционально". Валтерс Краузе признается, что никогда не был в контакте со своим отцом, поэтому, возможно, отношения с его отцом вообще не могут быть полностью определены:
"Не знаю, имею ли я право сказать, что простил, но можно сказать, что отпустил, потому что много ругал их в детстве!".
Когда дело доходит до людей в его жизни, Краузе благодарен своим друзьям, коллегам и людям, которые рядом с ним. Он благодарен за то, что они были рядом и мирились со всеми его выходками.
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