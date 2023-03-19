"Не знаю, могу ли сказать, что простил": ведущий Валтерс Краузе о своих биологических родителях

Валтерс Краузе оглядываясь на свою жизнь, говорит, что он очень благодарен своим родителям - сестре его матери и ее мужу, которые приняли Валтерса, когда биологические родители отказались от него. Он был в то время в первом классе. До этого он провел свое детство с бабушкой в ​​Мадоне.

"Моих настоящих родителей больше нет, но я чувствую, что все с ними уже обговорил.

Может быть, не лицом к лицу, а эмоционально". Валтерс Краузе признается, что никогда не был в контакте со своим отцом, поэтому, возможно, отношения с его отцом вообще не могут быть полностью определены:

"Не знаю, имею ли я право сказать, что простил, но можно сказать, что отпустил, потому что много ругал их в детстве!".

Когда дело доходит до людей в его жизни, Краузе благодарен своим друзьям, коллегам и людям, которые рядом с ним. Он благодарен за то, что они были рядом и мирились со всеми его выходками.