Вице-мэр Ратниекс предложил создать в Риге улицу или сквер легионеров

Как заявил Ратниекс агентству LETA, необходимо продолжать разъяснять историю Латвии. По его мнению, латышские легионеры являются символом патриотов, которые боролись против тоталитарного сталинского режима и оккупации.

Эти люди видели последствия депортации 1941 года, оккупации сталинским режимом и верили, что Латвию можно освободить от оккупантов.

"Поэтому неправильно делать вид, что легионеров не было. Историю Латвии должны знать и не стыдиться ее ни в Латвии, ни в Европе, ни в других частях мира", - говорит Ратниекс.

Напомним, сегодня в Риге несколько сотен человек возложили цветы к памятнику Свободы в день памяти легионеров.

16 марта, или день памяти легионеров, является неофициальным днем памяти, когда ветераны латышского легиона и другие люди вспоминают граждан страны, сражавшихся в латышском легионе в составе вооруженных сил Германии. Часть людей считает, что легионеры надеялись воевать за независимость Латвии, другие - что они были приспешниками фашистов, третьи - что они стали жертвами, против своей воли оказавшимися на фронте.