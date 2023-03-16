Литовские пограничники задержали на контрольно-пропускном пункте Кибартай гражданина России, который ехал из Литвы в Калининград на необычном автомобиле Nissan Note.
Фото ⟩ Необычный способ защитить свое авто от плохих дорог
Необычный способ защитить свое авто от плохих дорог
Инцидент был зафиксирован в ночь на пятницу, 10 марта. У пограничников возникло несколько вопросов к водителю Nissan - 31-летнему гражданину России, так как его автомобиль привлек внимание.
Передняя часть автомобиля была обклеена скотчем и полиэтиленовой пленкой.
Изначально можно было подумать, что машина попала в аварию, но водитель заявил, что таким образом он обклеил свое транспортное средство скотчем, чтобы избежать повреждений в особо сложных условиях движения.
В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин России предъявил поддельные документы. Его поездка закончилась арестом. Гражданину России грозит арест или лишение свободы на срок до трех лет.
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