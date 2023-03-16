Видео ⟩ Жителей поселка под Лудзой терроризирует мужчина с топором. Почему полиция медлит?

Полиция была проинформирована о ситуации, и человек был задержан. Было возбуждено почти десять дел. Однако следствие и судебно-психиатрическая экспертиза затягиваются.

Жители говорят, что чувствуют себя бессильными и уже не знают, куда обратиться за помощью. Они написали несколько заявлений в полицию, которая заподозрила психическое расстройство у мужчины и вызвала медиков.

"Учитывая, что у человека имелось явное психическое расстройство, была вызвана скорая помощь, и мужчину сопроводили в психоневрологическую больницу, где он в настоящее время и находится", - сказал представитель полиции.

Ожидается, что мужчина 1987 года рождения останется под наблюдением врачей примерно на месяц. Только в марте полиция открыла шесть уголовных дел, в которых этот человек был объявлен подозреваемым, и еще два предварительных дела находятся на рассмотрении в суде.

В полиции указывают на определенную абсурдность ситуации: если медики все же решат отпустить этого человека, никто не может гарантировать, что насилие не продолжится.

Видео: Сюжет программы Dienas ziņas (на латышском языке)