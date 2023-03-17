Латвийский боксер Кристап Зутис, звезда реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), проводит день со своей возлюбленной Элиной Пакалне, убирая дом и стирая горы белья. Этот день дома приводит к бытовому спору.
"Отвали": У Кристапа Зутиса и Элины Пакалне новая ссора
В последней серии Кристап Зутис и Элина Пакалне наслаждались днем дома.
Кристап признался, что любит готовить, а Элина разбирала одежду, нашла дырявую майку и попросила избавиться от нее.
"Эту футболку мне подарил Гинтс Валдманис. Мы ее не выбрасываем. Я буду носить ее на тренировках всю оставшуюся жизнь. Пока соски не будет видно. Мне ее подарили. Отвали!" - вспылил Кристап.
"Ты похож на бомжа!" - возразила Пакалне. Элина признается, что ей стыдно за рваную майку парня и это производит на нее плохое впечатление.
Она не скрывает, что комментарии возлюбленного ее оскорбили. Кристап не видит проблемы. "Единственное, что меня беспокоит - это дырки в трусах", - говорит он.
Напомним, пара присоединилась к шоу только в этом году, и это не первый раз, когда они демонстрируют расхождение во мнениях перед телекамерами. Зутис считает, что отношения - это большая работа. "Я думаю, что все дело в работе и дисциплине. Также и в отношениях - путем обучения, работы над некоторыми вещами они станут лучше и качественнее", - сказал он об оттачивании их совместной жизни.
Больше смотрите на 1188.lv.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!