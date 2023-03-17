"Отвали": У Кристапа Зутиса и Элины Пакалне новая ссора

"Эту футболку мне подарил Гинтс Валдманис. Мы ее не выбрасываем. Я буду носить ее на тренировках всю оставшуюся жизнь. Пока соски не будет видно. Мне ее подарили. Отвали!" - вспылил Кристап.

Она не скрывает, что комментарии возлюбленного ее оскорбили. Кристап не видит проблемы. "Единственное, что меня беспокоит - это дырки в трусах", - говорит он.

Напомним, пара присоединилась к шоу только в этом году, и это не первый раз, когда они демонстрируют расхождение во мнениях перед телекамерами. Зутис считает, что отношения - это большая работа. "Я думаю, что все дело в работе и дисциплине. Также и в отношениях - путем обучения, работы над некоторыми вещами они станут лучше и качественнее", - сказал он об оттачивании их совместной жизни.