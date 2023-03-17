На Бали отменены концерты Little Big и Бориса Гребенщикова

Напомним, ранее из-за проблем с документами было отменено выступление Михаила Шаца. Теперь строгие миграционные проверки повлияли и на концерты Little Big и Бориса Гребенщикова.

Журналисты указывают, что власти Бали развернули целую кампанию по выявлению нелегальных мероприятий. Раньше артисты якобы приезжали по туристической визе и спокойно выступали, а сейчас им для этого требуется рабочая. Это другие сроки оформления и другие механизмы получения средств за шоу.

Портал StarHit.ru подчеркивает, что губернатор Бали настолько недоволен поведением многих промоутеров, что предложил ужесточить правила въезда в Индонезию всем россиянам. Но пока эта ситуация никак не отразилась на туристах.

Кстати, Little Big уже указали в соцсетях новую дату - 8 апреля. Напомним, 14 и 15 июля в Риге на Луцавсале вновь пройдет фестиваль Positivus. На этот раз одними из звезд станут именно Little Big.

В ноябре 2022 года лидер Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе.

Прусикин и Таюрская сразу после 24 февраля 2022 года публично осудили войну в Украине, развязанную Россией. Возвращаться в родную страну Илья и Софья не планируют. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе, где буквально начала новую жизнь. Артисты продолжают активно выступать и давать концерты.