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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию

rus.tvnet.lv
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию
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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: SIPA/Scanpix

Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию, сообщил Пекин в пятницу, 17 марта.

"По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Председатель Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 20 по 22 марта", - говорится в сообщении МИД КНР.

Тем временем Кремль объявил, что Си и Путин обсудят "стратегическое сотрудничество", в том числе на международной арене, а также подпишут "важные двусторонние документы".

Издание Politico сообщает, что китайские компании поставили в Россию не менее тысячи автоматов, а также различные виды боеприпасов и снаряжения, используемых в боевых действиях.

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