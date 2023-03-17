Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию

"По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Председатель Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 20 по 22 марта", - говорится в сообщении МИД КНР.

Тем временем Кремль объявил, что Си и Путин обсудят "стратегическое сотрудничество", в том числе на международной арене, а также подпишут "важные двусторонние документы".

Издание Politico сообщает, что китайские компании поставили в Россию не менее тысячи автоматов, а также различные виды боеприпасов и снаряжения, используемых в боевых действиях.