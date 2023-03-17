Предприятие "Biļešu paradīze" выиграло конкурс Латвийского национального культурного центра на продажу билетов и обеспечение электронного контроля билетов на Праздник песни и танца, сообщает представитель центра Линда Эртмане.
Билеты на Праздник песни и танца будет продавать Biļešu paradīze
На конкурс подали заявки два участника - SIA Biļešu paradīze и SIA Biļešu serviss. Предложение Biļešu paradīze было признано экономически более выгодным.
По словам Эртмане, в соответствии с законом о государственных закупках претенденты могут оспорить результаты в течение десяти дней после объявления победителя. Если этого не произойдет, центр подпишет договор и в апреле начнет подготовку к процессу продажи билетов на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца.
Как сообщалось, срок подачи заявок был продлен в связи с тем, что Bilešu serviss оспорило некоторые условия положения о закупках в Бюро по надзору за закупками. Бюро признало, что центр имеет право требовать необходимые критерии качества, поэтому жалоба была отклонена.
Напомним, с 30 июня по 9 июля в Риге пройдет XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца, главной темой которого станет 150-летие традиции Праздника песни.
Галерея: Вселатвийский праздник песни и танца
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