Пт, 17.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Билеты на Праздник песни и танца будет продавать Biļešu paradīze

rus.tvnet.lv
Билеты на Праздник песни и танца будет продавать Biļešu paradīze
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Праздник песни и танца
Праздник песни и танца Фото: Edijs Pālens/LETA

Предприятие "Biļešu paradīze" выиграло конкурс Латвийского национального культурного центра на продажу билетов и обеспечение электронного контроля билетов на Праздник песни и танца, сообщает представитель центра Линда Эртмане.

На конкурс подали заявки два участника - SIA Biļešu paradīze и SIA Biļešu serviss. Предложение Biļešu paradīze было признано экономически более выгодным.

По словам Эртмане, в соответствии с законом о государственных закупках претенденты могут оспорить результаты в течение десяти дней после объявления победителя. Если этого не произойдет, центр подпишет договор и в апреле начнет подготовку к процессу продажи билетов на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца.

Как сообщалось, срок подачи заявок был продлен в связи с тем, что Bilešu serviss оспорило некоторые условия положения о закупках в Бюро по надзору за закупками. Бюро признало, что центр имеет право требовать необходимые критерии качества, поэтому жалоба была отклонена.

Напомним, с 30 июня по 9 июля в Риге пройдет XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца, главной темой которого станет 150-летие традиции Праздника песни.

Галерея: Вселатвийский праздник песни и танца

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх