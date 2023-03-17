Политолог: "За стабильность!" воспринимала Гревцову как угрозу

Она допускает, что партия "За стабильность" не считает уход Гревцовой существенной потерей, хотя это будет означать на один голос меньше в Сейме. Заявления Гревцовой в публичном пространстве иногда выставляли партию в смешном свете, и "За стабильность" не могла восприниматься как сколько-нибудь конструктивный партнер, поэтому партия предпочла отказаться от полезного в предвыборной кампании политика, считает Метла-Розентале.

На вопрос, как в будущем может измениться поддержка партии избирателями, она ответила, что до следующих выборов в Сейм еще далеко. В прошлом году "За стабильность" как новой политической силе нужно было стать узнаваемой, для чего пригодились скандальные заявления, а также люди, которые, несмотря на свою репутацию, сделали партию заметной.

"Когда партия уже существует какое-то время, ей становятся важнее другие вещи, например, показать проделанную работу и более прагматично обратиться к своим избирателям. Если Росликов планирует в какой-то мере занять в парламенте место "Согласия", партию нужно продвигать в другом направлении, перестраиваясь с абсолютно популистской и "тиктокерской" на более классические политические ценности", - сказала Метла-Розентале.

Если другие судебные инстанции не отменят обвинительный приговор Гревцовой, она будет вынуждена уйти с должности депутата Сейма как человек с судимостью.

Гревцова, признанная на этой неделе судом первой инстанции виновной во лжи Центральной избирательной комиссии, вышла из партии "Стабильность" и ее фракции в Сейме.