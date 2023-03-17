Умер актер Лэнс Реддик, звезда серии фильмов "Джон Уик"

Реддик был найден мертвым в его доме, в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. Причина смерти пока не ясна.

Реддик больше всего известен по ролям в серии фильмов "Джон Уик", сериалах "Грань" и "Прослушка".

В ближайшее время на экраны выйдет фильм "Джон Уик 4", где Реддик снова сыграл роль Харона. Кроме того в будущем ожидаются премьеры еще двух фильмов, где успел сыграть Реддик.