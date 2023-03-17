В возрасте 60 лет умер американский актер Лэнс Реддик. Об этом сообщает портал Variety.
Умер актер Лэнс Реддик, звезда серии фильмов "Джон Уик"
Умер актер Лэнс Реддик, звезда серии фильмов "Джон Уик"
Реддик был найден мертвым в его доме, в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. Причина смерти пока не ясна.
Реддик больше всего известен по ролям в серии фильмов "Джон Уик", сериалах "Грань" и "Прослушка".
В ближайшее время на экраны выйдет фильм "Джон Уик 4", где Реддик снова сыграл роль Харона. Кроме того в будущем ожидаются премьеры еще двух фильмов, где успел сыграть Реддик.
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