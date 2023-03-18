Видео ⟩ Экспериментальные светодиодные автомобильные лампочки. Что это такое?

Сравнивая галогенные лампы, которые использовались до сих пор, с новыми: сразу видно, что новые светят ярче.

Пока в мире еще не приняты нормы, что эти лампы будут легальными, а есть страны, где они даже запрещены, но в Латвии эти новые светодиодные лампы с диодами разрешены на экспериментальной основе.

Для того, чтобы установить такие лампы на свой автомобиль, необходимо иметь "на руках" результаты испытаний, в которых указано, на какой автомобиль могла быть установлена ​​такая лампочка, как ее следует устанавливать (лампы не одинаковые).

Испытания должны проводиться в официальной лаборатории, которая может проводить испытания таких ламп. Можно купить такую ​​лампочку и отправиться в центр сертификации и экспертизы CSDD, где уже установленную лампочку проверят, зарегистрируют в реестре, а новые лампочки допустят к использованию в дорожном движении.

Если водитель без согласования установил эти лампочки, то он рискует тем, что его транспортное средство может быть лишено техосмотра.

Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)