Сейчас в Латвии, в порядке эксперимента, можно установить новые автомобильные лампы, которые заменят обычные лампы H7. Это вызвало вопросы у многих водителей, поэтому программа Zebra попыталась внести ясность.
Видео ⟩ Экспериментальные светодиодные автомобильные лампочки. Что это такое?
Сравнивая галогенные лампы, которые использовались до сих пор, с новыми: сразу видно, что новые светят ярче.
Пока в мире еще не приняты нормы, что эти лампы будут легальными, а есть страны, где они даже запрещены, но в Латвии эти новые светодиодные лампы с диодами разрешены на экспериментальной основе.
Для того, чтобы установить такие лампы на свой автомобиль, необходимо иметь "на руках" результаты испытаний, в которых указано, на какой автомобиль могла быть установлена такая лампочка, как ее следует устанавливать (лампы не одинаковые).
Испытания должны проводиться в официальной лаборатории, которая может проводить испытания таких ламп. Можно купить такую лампочку и отправиться в центр сертификации и экспертизы CSDD, где уже установленную лампочку проверят, зарегистрируют в реестре, а новые лампочки допустят к использованию в дорожном движении.
Если водитель без согласования установил эти лампочки, то он рискует тем, что его транспортное средство может быть лишено техосмотра.
Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)
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