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Боррель об ордере на арест Путина: это только начало

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Боррель об ордере на арест Путина: это только начало
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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель Фото: EPA/Scanpix

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президент России Владимира Путина - это только начало процесса. Борель пишет, что Путину не удастся избежать ответственности за преступления против Украины.

"Это начало процесса по привлечению виновных к ответственности. Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Безнаказанности быть не может", -написал дипломат в Twitter.

"Это важное решение для международного правосудия и для народа Украины. Мы всегда четко заявляли в Европейском союзе, что виновные в незаконной агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности", – добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Аналогичный ордер выдан также и в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что выдача ордера неприемлема, а украинский лидер Владимир Зеленский назвал решение МУС историческим.

Президент США Джо Байден в пятницу, 17 марта заявил, что Владимир Путин "явно совершил военные преступления", и выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест оправдана.

Следует отметить, что сами США, как и, например, Китай, не входят в число 123 стран, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

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