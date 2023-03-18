Боррель об ордере на арест Путина: это только начало

"Это начало процесса по привлечению виновных к ответственности. Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Безнаказанности быть не может", -написал дипломат в Twitter.

The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.



There can be #noimpunity — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 17, 2023

"Это важное решение для международного правосудия и для народа Украины. Мы всегда четко заявляли в Европейском союзе, что виновные в незаконной агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности", – добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Аналогичный ордер выдан также и в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что выдача ордера неприемлема, а украинский лидер Владимир Зеленский назвал решение МУС историческим.

Президент США Джо Байден в пятницу, 17 марта заявил, что Владимир Путин "явно совершил военные преступления", и выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест оправдана.

Следует отметить, что сами США, как и, например, Китай, не входят в число 123 стран, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).