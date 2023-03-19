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Видео ⟩ Холмсы, Ватсоны, Хадсоны и другие: Рига на один день превратилась в Лондон

rus.tvnet.lv
Холмсы, Ватсоны, Хадсоны и другие: Рига на один день превратилась в Лондон
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18 марта самый знаменитый и любимый рижский городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" вернулся в новом формате. Можно смело сказать, что Рига на один день стала Лондоном. 

"Это не день рождения, а возвращение Шерлока Холмса", - говорит одна из организаторов мероприятия Ирена Дроздова.

Вот уже 10 лет они вместе с Владиславой Галкиной являются создателями этого яркого праздника. Правда, из-за пандемии коронавируса несколько лет "День рождения Шерлока Холмса" не проводился. Но наконец-то это произошло!

У знаменитого детектива в этом году новая миссия - он обещает бороться с фейками и поможет стать детективом любому желающему!

Праздник в этом году поддерживает посольство Великобритании в Латвии. 

"День рождения Шерлока Холмса" впервые отпраздновали именно в Риге в 2012 году. Главное условие - костюм в духе персонажей произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.

Со слов Ирены Дроздовой, один год был рекорд - в конкурсе костюмов приняли участие 100 человек, но, конечно, на празднике много тех, кто приходит без костюмов, хотя организаторы призывают наряжаться или брать с собой любой атрибут или элемент, который намекнет на знаменитого сыщика. 

Праздник по традиции стартовал от Национального Художественного музея, продолжился праздничным шествием и завершился в Старой Риге на площади Ливов. 

Зрители активно принимали участие в конкурсе костюмов, развлечениях в духе старой Англии, театральных и музыкальных перформансах. Было музыкальное сопровождение с барабанами и волынками, танцы, квесты, экскурсии, традиционное угощение кашей от обаятельного Берримора с фразой "Овсянка, сэр" и многое другое. 

В Латвии Шерлока Холмса действительно любят!

Подробнее смотрите в сюжете от RUS TVNET.

Галерея: "День рождения Шерлока Холмса" в Риге

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