Видео ⟩ Холмсы, Ватсоны, Хадсоны и другие: Рига на один день превратилась в Лондон

"Это не день рождения, а возвращение Шерлока Холмса", - говорит одна из организаторов мероприятия Ирена Дроздова.

Вот уже 10 лет они вместе с Владиславой Галкиной являются создателями этого яркого праздника. Правда, из-за пандемии коронавируса несколько лет "День рождения Шерлока Холмса" не проводился. Но наконец-то это произошло!

У знаменитого детектива в этом году новая миссия - он обещает бороться с фейками и поможет стать детективом любому желающему!

Праздник в этом году поддерживает посольство Великобритании в Латвии.

"День рождения Шерлока Холмса" впервые отпраздновали именно в Риге в 2012 году. Главное условие - костюм в духе персонажей произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.

Со слов Ирены Дроздовой, один год был рекорд - в конкурсе костюмов приняли участие 100 человек, но, конечно, на празднике много тех, кто приходит без костюмов, хотя организаторы призывают наряжаться или брать с собой любой атрибут или элемент, который намекнет на знаменитого сыщика.

Праздник по традиции стартовал от Национального Художественного музея, продолжился праздничным шествием и завершился в Старой Риге на площади Ливов.

Зрители активно принимали участие в конкурсе костюмов, развлечениях в духе старой Англии, театральных и музыкальных перформансах. Было музыкальное сопровождение с барабанами и волынками, танцы, квесты, экскурсии, традиционное угощение кашей от обаятельного Берримора с фразой "Овсянка, сэр" и многое другое.

В Латвии Шерлока Холмса действительно любят!

Подробнее смотрите в сюжете от RUS TVNET.

Галерея: "День рождения Шерлока Холмса" в Риге