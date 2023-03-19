"Мой дед очень хорошо знал руководителей и людей в России. Он достаточно хорошо понимал интересы Европы и Франции и необходимость сотрудничества с Россией. Все больше и больше людей осознают, что этот конфликт был создан, чтобы разрушить европейское единство", - сказал де Голль.

В мероприятии также принял участие лидер Болгарского национального движения "русофилов", бывший депутат парламента Николай Малинов. Открывая мероприятие, он подчеркнул, что пришло время "силам света победить силы тьмы".

Тем временем в самой Болгарии Малинов обвиняется в шпионаже и недавно попал под санкции США за подкуп судьи, позволившего ему покинуть страну для получения награды от президента России Владимира Путина. К этому судье также применены санкции.

В феврале Вашингтон также ввел санкции в отношении подконтрольной Малинову партии "Русофилы за возрождение Отечества".

Малинов говорит, что Путин выразил поддержку созданию международного движения "русофилов" во время их встречи еще в ноябре 2019 года.

На сцене конгресса также появился американский актер Стивен Сигал. Он заявил, что на "100% русофил и на миллион процентов русский".

В мероприятии также принял участие Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

"Мы видим не только неонацизм, но и прямой нацизм, который охватывает все больше европейских стран! Мы видим, как на наших глазах уничтожается история, разрушаются святые памятники", - подчеркнул Лавров.

Среди присутствующих на сцене выделялась и женщина лет семидесяти с ярко-рыжими волосами. Виттория Аллиата ди Вильяфранка - итальянская принцесса, но в Италии она наиболее известна тем, что первой перевела книгу "Властелин колец" Джона Толкиена на итальянский.

На вопрос The Guardian, как она попала в Россию на учредительный съезд движения "русофилов", Виттория Аллиата ди Вильяфранка указала, что посещала российскую царскую семью. "Я двоюродная сестра Романовых", - сказала она.

"Я нахожу Путина лучше Байдена, но я большая подруга сводной сестры Обамы", - также заявила Аллиата о своем отношении к российским и американским политикам.

Тему войны в разговоре с журналистом принцесса старалась избегать. Когда ее спросили об этом напрямую, она сказала: "Я не эксперт в этом".