Кто сейчас друзья России за границей? Судя по учредительному съезду международного движения "русофилов", состоявшемуся во вторник, 14 марта, в Пушкинском музее в Москве, это политические маргиналы и сторонники теорий заговора, сообщает британская газета The Guardian.
Итальянская принцесса, конспирологи и Стивен Сигал: встречайте новых друзей Кремля
По данным издания, среди гостей конгресса был американский актер Стивен Сигал, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, а также итальянская принцесса, известная широкой публике своими переводами Толкина.
"Я здесь, чтобы содействовать миру и дружбе. Я верю, что этот конфликт был спровоцирован и вызван англосаксонскими интересами… Я думаю, что это подвергает мир глубокой опасности, и я здесь, чтобы бороться с этим", - сказал внук французского президента Пьер де Голль в интервью Guardian.
Заявления Пьера де Голля и раньше вызывали недоумение во Франции. Недавно он сказал газете Le Parisien, что Запад "к сожалению, позволил Зеленскому, его олигархам и неонацистским военным группам затянуться в спираль войны".
Ив де Голль, старший брат Пьера, сказал газете Le Parisien, что взгляды его брата не распространяются на остальных членов семьи де Голля.
Как сообщает The Guardian, Пьер де Голль не захотел комментировать мнение брата, а также уклонился от вопроса о том, может ли фамилия де Голля использоваться для легитимации войны на Украине. Однако он с гордостью упомянул своего деда, когда его спросили о конфликте.
"Мой дед очень хорошо знал руководителей и людей в России. Он достаточно хорошо понимал интересы Европы и Франции и необходимость сотрудничества с Россией. Все больше и больше людей осознают, что этот конфликт был создан, чтобы разрушить европейское единство", - сказал де Голль.
В мероприятии также принял участие лидер Болгарского национального движения "русофилов", бывший депутат парламента Николай Малинов. Открывая мероприятие, он подчеркнул, что пришло время "силам света победить силы тьмы".
Тем временем в самой Болгарии Малинов обвиняется в шпионаже и недавно попал под санкции США за подкуп судьи, позволившего ему покинуть страну для получения награды от президента России Владимира Путина. К этому судье также применены санкции.
В феврале Вашингтон также ввел санкции в отношении подконтрольной Малинову партии "Русофилы за возрождение Отечества".
Малинов говорит, что Путин выразил поддержку созданию международного движения "русофилов" во время их встречи еще в ноябре 2019 года.
На сцене конгресса также появился американский актер Стивен Сигал. Он заявил, что на "100% русофил и на миллион процентов русский".
В мероприятии также принял участие Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Мы видим не только неонацизм, но и прямой нацизм, который охватывает все больше европейских стран! Мы видим, как на наших глазах уничтожается история, разрушаются святые памятники", - подчеркнул Лавров.
Среди присутствующих на сцене выделялась и женщина лет семидесяти с ярко-рыжими волосами. Виттория Аллиата ди Вильяфранка - итальянская принцесса, но в Италии она наиболее известна тем, что первой перевела книгу "Властелин колец" Джона Толкиена на итальянский.
На вопрос The Guardian, как она попала в Россию на учредительный съезд движения "русофилов", Виттория Аллиата ди Вильяфранка указала, что посещала российскую царскую семью. "Я двоюродная сестра Романовых", - сказала она.
"Я нахожу Путина лучше Байдена, но я большая подруга сводной сестры Обамы", - также заявила Аллиата о своем отношении к российским и американским политикам.
Тему войны в разговоре с журналистом принцесса старалась избегать. Когда ее спросили об этом напрямую, она сказала: "Я не эксперт в этом".
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