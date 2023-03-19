Видео ⟩ "Время ожидания не меняется": в Риге нашли кнопки светофора с эффектом плацебо

Элвис Страздиньш, специалист в области информационных технологий и основатель Латвийской ассоциации разработчиков игр, выяснил это в ходе эксперимента, сообщает передача Bez Tabu.

Он также увлекается устройствами. Благодаря своим знаниям в области технологий Элвис многое в них понимает.

Мужчина слышал, что кнопки вызова на регулируемых пешеходных переходах в других частях мира имеют эффект плацебо: нажимая их, пешеходы думают, что быстрее дождутся зеленого света, но во многих случаях время ожидания не сокращается.

Элвис вышел на улицы Риги, где проверил ряд кнопок, установленных на светофорах. Результаты эксперимента, которыми он поделился в Twitter, показали, что в столице есть несколько мест, где время ожидания зеленого света не меняется при нажатии кнопки.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)