Певец и шоумен Роберто Мелони сообщил в социальных сетях, что его мать скончалась.
У певца Роберто Мелони умерла мать
У певца Роберто Мелони умерла мать
Скорбную новость певец опубликовал вечером в субботу, 18 марта.
"Ты всегда будешь моей улыбкой", - написал Мелони рядом с опубликованным фото.
В июне прошлого года певец сообщил онлайн-журналу KLIK, что принял решение чаще, чем раньше, бывать дома - на Сардинии.
В интервью он не скрывал, что принял такое решение в силу семейных обстоятельств. "У мамы были проблемы со здоровьем", - сказал Роберто прошлым летом.
Портал RUS TVNET выражает глубочайшие соболезнования семье Мелони.
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