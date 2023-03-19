У певца Роберто Мелони умерла мать

Скорбную новость певец опубликовал вечером в субботу, 18 марта.

"Ты всегда будешь моей улыбкой", - написал Мелони рядом с опубликованным фото.

В июне прошлого года певец сообщил онлайн-журналу KLIK, что принял решение чаще, чем раньше, бывать дома - на Сардинии.

В интервью он не скрывал, что принял такое решение в силу семейных обстоятельств. "У мамы были проблемы со здоровьем", - сказал Роберто прошлым летом.

Портал RUS TVNET выражает глубочайшие соболезнования семье Мелони.