Вс, 19.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

У певца Роберто Мелони умерла мать

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
У певца Роберто Мелони умерла мать
Facebook Messenger Telegram Whatsapp

Певец и шоумен Роберто Мелони сообщил в социальных сетях, что его мать скончалась.

Скорбную новость певец опубликовал вечером в субботу, 18 марта.

"Ты всегда будешь моей улыбкой", - написал Мелони рядом с опубликованным фото.

В июне прошлого года певец сообщил онлайн-журналу KLIK, что принял решение чаще, чем раньше, бывать дома - на Сардинии.

В интервью он не скрывал, что принял такое решение в силу семейных обстоятельств. "У мамы были проблемы со здоровьем", - сказал Роберто прошлым летом.

Портал RUS TVNET выражает глубочайшие соболезнования семье Мелони.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх