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Самая счастливая страна в мире - Финляндия, Латвия - на 41-м месте

rus.tvnet.lv/LETA
Самая счастливая страна в мире - Финляндия, Латвия - на 41-м месте
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В рейтинге The World Happiness Report 2023 Латвия занимает 41-е место, а первое место в топе самых счастливых стран мира вновь заняла Финляндия.

Как сообщает финский портал новостей Yle, если верить таким индикаторам, как социальная поддержка, уровень дохода, состояние здоровья, щедрость и отсутствие коррупции, то Финляндия в шестой раз возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира. По уже сложившейся традиции, скандинавские страны уверенно держатся в топе - второе и третье места с Финляндией разделили Дания и Исландия.

На четвертом месте Израиль, за ним следуют Нидерланды, Швеция и Норвегия. Замыкают десятку лидеров Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

Впервые в двадцатку самых счастливых стран в этом году вошла Литва. По сравнению с 2017 годом она улучшила свой показатель на тридцать пунктов. Эстония занимает в рейтинге 31-е место.

Наименее счастливыми странами названы Ливан и Афганистан.

Составлением рейтинга занимается некоммерческая организация Sustainable Development Solutions Network, созданная ООН. Рейтинг составляется на основании национальных опросов, которые объединяются с индикаторами, указывающими на уровень жизни, такими, как ВВП и ожидаемая продолжительность жизни.

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