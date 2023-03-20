Видео ⟩ Медики бьют тревогу: из-за платных больниц алкоголики прекращают важное лечение

В Латвии проблемы, связанные с алкоголем, в основном возникают у трудоспособных людей в возрасте от 30 до 40 лет. Поэтому без предложенных поправок медики надеются, что правительство наконец-то найдет деньги на программу улучшения здравоохранения, которая была принята еще в октябре прошлого года.

К примеру, этот план должен освободить пациентов от оплаты лечения в больницах. У многих нет 7 евро, чтобы заплатить за сутки в больнице. Не завершив детоксикацию, пациенты выбирают выписку из стационара.

Врачи также указали, что из-за отсутствия денег также не могут помочь и молодым людям.

Невылеченный алкоголизм также означает самоубийство, вождение в нетрезвом виде и огромную душевную боль для семьи и друзей пьющего.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)