В день рождения Брюса Уиллиса его жена рассказала о жизни после его диагноза

"Иногда в жизни приходится вести себя, как взрослая, и сейчас я так и делаю. Но каждый день есть моменты печали, каждый день чувство потери, и сегодня, в его день рождения, я особенно сильно это ощущаю", - поделилась Хеминг Уиллис.

Свои поздравления Брюсу Уиллису в инстаграме опубликовала и его бывшая жена, актриса Деми Мур. На видео Мур и их три взрослые дочери поют улыбающемуся Уиллису "С днем рождения" и дарят праздничный пирог.

"Я так рада, что мы смогли отпраздновать с тобой сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания - мы все их чувствуем", - написала Мур.

Диагноз Брюса Уиллиса

Лобно-височную деменцию у Брюса Уиллиса выявили в феврале. Тогда родственники заявили, что конкретный диагноз стал для них облегчением, потому что он прояснил ситуацию с состоянием здоровья актера.

Годом ранее врачи описали его болезнь как афазию - расстройство, при котором возникают трудности с речью и пониманием речи других людей. Из-за эффектов болезни Уиллис был вынужден прекратить актерскую деятельность. С тех пор его заболевание прогрессировало.

Согласно сайту британской Национальной службы здравоохранения, лобно-височная деменция вызывает изменения в поведении и речи человека. У больных развивается замедленность или скованность в движениях, позже потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией, а также ослабление мышц. Со временем симптомы усугубляются.

Эффективного лечения, которое могло бы замедлить ход заболевания, на данный момент не существует.

Эмма Хеминг Уиллис (слева) вместе с Брюсом Уиллисом, Деми Мур и их тремя взрослыми дочерьми Фото: Getty Images

Брюс Уиллис был звездой Голливуда несколько десятилетий. Он завоевал всемирную славу своими ролями в блокбастерах "Крепкий орешек", "Шестое чувство", "Армагеддон" и "Криминальное чтиво".