В день рождения актера Брюса Уиллиса, у которого недавно выявили деменцию, его жена Эмма рассказала, как тяжело его болезнь сказалась на жизни семьи, и поблагодарила поклонников за поддержку.
В день рождения Брюса Уиллиса его жена рассказала о жизни после его диагноза
Уиллис страдает от лобно-височной деменции - эта форма заболевания вызывает изменения в поведении и речи и не поддается лечению. Родственники актера решили предать гласности его диагноз в надежде привлечь внимание общества к этой болезни.
В день его 68-летия жена актера, Эмма Хеминг Уиллис, опубликовала в инстаграме эмоциональный пост, в котором поделилась с поклонниками мужа тем, как его заболевание принесло в семью горечь и страдания.
"Мое утро началось со слез, как можно заметить по моим опухшим глазам", - сказала 44-летняя Хеминг Уиллис.
"Важно, чтобы вы видели все стороны происходящего", - добавила она.
"Мне часто приходят сообщения, в которых люди говорят: "О, ты такая сильная. Не представляю, как ты справляешься". Но у меня нет выбора. Я хотела бы, чтобы он был. Я еще воспитываю двоих детей в этой ситуации", - рассказала супруга Брюса Уиллиса в своем видеообращении.
Она добавила, что ей нелегко дается запись подобных видео, но, по ее словам, она это делает не только ради себя, но и ради поклонников мужа, тепло и любовь которых вся семья актера очень ценит.
"Иногда в жизни приходится вести себя, как взрослая, и сейчас я так и делаю. Но каждый день есть моменты печали, каждый день чувство потери, и сегодня, в его день рождения, я особенно сильно это ощущаю", - поделилась Хеминг Уиллис.
Свои поздравления Брюсу Уиллису в инстаграме опубликовала и его бывшая жена, актриса Деми Мур. На видео Мур и их три взрослые дочери поют улыбающемуся Уиллису "С днем рождения" и дарят праздничный пирог.
"Я так рада, что мы смогли отпраздновать с тобой сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания - мы все их чувствуем", - написала Мур.
Диагноз Брюса Уиллиса
Лобно-височную деменцию у Брюса Уиллиса выявили в феврале. Тогда родственники заявили, что конкретный диагноз стал для них облегчением, потому что он прояснил ситуацию с состоянием здоровья актера.
Годом ранее врачи описали его болезнь как афазию - расстройство, при котором возникают трудности с речью и пониманием речи других людей. Из-за эффектов болезни Уиллис был вынужден прекратить актерскую деятельность. С тех пор его заболевание прогрессировало.
Согласно сайту британской Национальной службы здравоохранения, лобно-височная деменция вызывает изменения в поведении и речи человека. У больных развивается замедленность или скованность в движениях, позже потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией, а также ослабление мышц. Со временем симптомы усугубляются.
Эффективного лечения, которое могло бы замедлить ход заболевания, на данный момент не существует.
Брюс Уиллис был звездой Голливуда несколько десятилетий. Он завоевал всемирную славу своими ролями в блокбастерах "Крепкий орешек", "Шестое чувство", "Армагеддон" и "Криминальное чтиво".
Уиллис пять раз номинировался на "Золотой глобус" - и всего один раз его получил, за роль в сериале "Детективное агентство "Лунный свет". Также его три раза номинировали на "Эмми", из них дважды он получил награду.