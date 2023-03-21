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С сайта Кремля удалили фрагмент видео с криками "Это все неправда"

rus.tvnet.lv
С сайта Кремля удалили фрагмент видео с криками "Это все неправда"
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Владимир Путин в Мариуполе
Владимир Путин в Мариуполе Фото: AFP/SCANPIX

С сайта Кремля удалили фрагмент видео, на котором во время встречи президента России Владимира Путина с жителями оккупированного Мариуполя на фоне звучит женский крик: "Это все неправда! Это все напоказ!", пишет "Медуза".

Как сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", пресс-служба Кремля перемонтировала данное видео.

Первоначальная версия видео была опубликована на сайте Кремля 19 марта и распространялась пропагандистскими СМИ.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин с 18 по 19 марта посетил Мариуполь на побережье Азовского моря. Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину Путин побывал на оккупированной территории.

Путин посетил Крым и Мариуполь на день до того, как Международный уголовный суд издал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.

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