С сайта Кремля удалили фрагмент видео с криками "Это все неправда"

Как сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", пресс-служба Кремля перемонтировала данное видео.

Первоначальная версия видео была опубликована на сайте Кремля 19 марта и распространялась пропагандистскими СМИ.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин с 18 по 19 марта посетил Мариуполь на побережье Азовского моря. Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину Путин побывал на оккупированной территории.

Путин посетил Крым и Мариуполь на день до того, как Международный уголовный суд издал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.