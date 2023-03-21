Каспара Камбалу ограбили в аэропорту Чили

Как известно, пара наслаждалась медовым месяцем в Бразилии, но после возвращения Ольги Каспар остался там по рабочим делам. В итоге он столкнулся с неприятной ситуацией - его ограбили в аэропорту Чили.

"У Каспара украл сумку Louis Vuitton!" - рассказала Ольга передаче "Знаменитости. Без фильтра".

Муж прислал Ольге запись, на которой был зафиксирован момент кражи. Ольга описывает увиденное на видео: "Каспар сидит в кафе, пьет кофе, к нему подходит парень, надевает куртку, берет сумку и уходит! Так глупо! В аэропорту - перед камерами!"

Ольга удивлена, что подобный инцидент произошел не в опасном районе Бразилии, а на глазах у множества людей. Однако, Каспару повезло, ведь в украденной сумке не было ни паспорта, ни телефона. Были ли украдены деньги или что-то ценное, неизвестно. На данный момент неизвестно и то, пойман ли вор.

Как сообщал портал Apollo, изначально Каспар отправился в Бразилию один, по делам, но однажды утром удивил жену звонком, в котором сообщил, что она должна собирать чемоданы и ехать к нему. Ольга обрадовалась этому и обнаружила, что Каспар наконец-то выполнил свое обещание о медовом месяце.

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