Компания индустрии красоты обвиняется в выплате зарплат "в конвертах" на более чем 3 млн евро

Выплата зарплат в значительном размере, не отраженная в бухгалтерском учете, производилась в компании индустрии красоты, без уплаты подоходного налога с населения и без обязательных отчислений на государственное социальное страхование, в результате чего был нанесен значительный ущерб государственному бюджету.

В ходе досудебного расследования было установлено, что компания за время своей хозяйственной деятельности с января 2017 года по март 2019 года выплатила работникам не отраженную в бухгалтерском учете заработную плату в размере 3,7 млн евро, а также уклонилась от уплаты налогов на сумму почти 3 млн евро.

В рамках уголовного процесса начато два производства о применении к юридическим лицам средств принудительного воздействия, а также наложено шесть арестов на имущество физических лиц - доли капитала и недвижимое имущество, принадлежащее компаниям.

Уголовный процесс передан прокуратуре для начала уголовного преследования на основании признаков состава преступления, предусмотренного статьей 217.1 и 2-й частью статьи 218-й Уголовного закона - нарушение правил оплаты труда и уклонение от уплаты налогов.