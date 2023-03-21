Фото ⟩ Премьера созданной всего в 12 экземплярах модели Rolls-Royce состоялась в Латвии

В начале марта дорогое транспортное средство, названное в честь "Янтарного пути", было презентовано в Калтене, на берегу Балтийского моря. Всего произведено только 12 экземпляров Rolls-Royce Ghost Amber Roads.

Фото: Rolls-Royce Motor Cars Prague

Янтарь, представляющий собой затвердевшую ископаемую смолу, ценится за свой золотистый цвет. Более чем 3500 лет янтарем торговали по различным маршрутам или "Янтарному пути", который соединял побережье Балтийского моря, где янтарь был широко доступен, и Средиземное море.

Фото: Rolls-Royce Motor Cars Prague

Инженеры, дизайнеры Rolls-Royce и другие вовлеченные лица для создания модели Ghost Amber Roads воодушевились цветом и текстурой января. Для внешнего покрытия были разработаны два новых цвета. Если же заглянуть в салон автомобиля, в глаза сразу же бросаются накладки на пороги, отливающие тонким цветом янтаря.

Фото: Rolls-Royce Motor Cars Prague

На потолке машины изображены маршруты "Янтарного пути", появляются они и на передней панели. Это чисто ручная работа, потребовавшая более 18 часов труда.

Фото: Rolls-Royce Motor Cars Prague