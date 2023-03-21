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Фото ⟩ Смотрите фото, как прошло открытие крупнейшего ночного клуба в Балтии

rus.tvnet.lv
Смотрите фото, как прошло открытие крупнейшего ночного клуба в Балтии
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В середине марта бурной вечеринкой отметили открытие крупнейшего ночного клуба и концертного зала в странах Балтии - Tower.

На открытии было организовано шоу иллюзионистов, 360-градусные камеры и ванна, полная welcome-напитков. Открытие ночного клуба и концертного зала Tower превратилось в настоящий праздник, собравший большое количество местных любителей тусовочной атмосферы.

Также посетителей мероприятия развлекал один из 35 лучших ди-джеев мира - DJ Tujamo. На открытие прибыли и ряд латвийских знаменитостей, таких как Яна Брук, Наурис Брикманис, Иева Адамс, Линда Лин, Ник Гайгалиетис и многие другие.

Во второй день мероприятия за вечеринку была ответственна латвийская группа Citi Zēni, и зрители не стали скрывать своей радости по поводу нового места для отдыха в Риге.

Владельцами клуба являются основатели группы Festimo Даумант Пабриежа и Эрнандо Гамарра, которые вместе с продюсером мероприятий Даниилом Бородаем решили, что пришло время предложить жителям и гостям столицы Латвии качественные ночные развлечения.

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