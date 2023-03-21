Композитор Карлис Лацис за 660 тыс. евро купил собственность в Межапарке

Имеющаяся в земельной книге информация показывает, что имение площадью 2116 квадратных метров, включающее в себя двухэтажный дом, Апсе за 660 тысяч евро продала известному композитору Карлису Лацису.

Оно было собственностью Линды с 2006 года, когда та подписала брачный договор со своим мужем Петерисом Апсисом, а подписанные документы показали, что после раздела всего имущества этот дом со всей землей остался во владении жены.

Чтобы профинансировать эту покупку, Карлис Лацис подписал ипотечный договор со Swedbank - Privātā Dzīve пишет, что банк, скорее всего, одолжил ему 434 тысячи евро. 226 тысяч евро при этом композитор заплатил из собственного кармана, и, скорее всего, эти деньги поступили от продажи его собственного имущества.

Много лет у Лациса с его женой Винетой Вилистере-Лаце и детьми в Спунциеме был дом для отдыха. Он был построен 15 лет назад, но в начале 2022 года недвижимость была продана. Покупатель нашелся во время пандемии.

Подробнее - в номере Privātā Dzīve от 21 марта.