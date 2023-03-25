Дрэг-квин Амуна Давис: "Если вижу несправедливость, я об этом говорю"

Один из самых громких скандалов последних дней, который не утихает до сих пор, связан с шоу Stila patruļa на канале STV Pirmā!. Дрэг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис) выразил свое мнение о шоу, осудив двух стилистов проекта Жанну Дубску и Александра Павлова.
Незадолго до того, как скандал набрал популярность в Сети TikTok. Появилось несколько роликов с вырезками из шоу, где упомянутые стилисты оценивают участников. Но критика со стороны Амуна Давис превратилась в один из самых громких скандалов последнего времени.
"Я могу сказать свое слово, если уж я лицо канала STV Pirmā!. Этот канал меня рекламирует, поэтому я считаю, что имею право высказывать свое мнение о том, что меня не устраивает.
Чего не должно быть в телешоу, так это то, что стилисты шоу - Жанна и Александр - пренебрежительно отзываются об участниках - как об их уровне жизни, так и о внешнем виде", - заявил он.
Объясняя, почему он стал уделять больше внимания этому шоу именно в конце февраля, Давис сказал, что в то время он был болен и смотрел телевизор от скуки. Давис говорит, что не выделяет какого-то конкретного участника, а говорит об отношении стилистов к участникам в целом.
Критикуя Александа Павлова, Давис сказал, что он - гей. Он не считает, что таким образом он кого-то обидел: