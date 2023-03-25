Дрэг-квин Амуна Давис: "Если вижу несправедливость, я об этом говорю"

"Если он пойдет в суд, то станет ясно, что гей - плохое слово, и что это покажет против ЛГБТ-сообщества. Что это покажет против наших прав, если слово гей - это что-то ужасное? Слово гей человеческая сексуальность".

"Я знаю, что я резок, но я никогда не говорю без причины. Я знаю, что поэтому я многим не нравлюсь. Если я вижу несправедливость, я скажу об этом. Ну что мне терять, что меня не примут в шоу? Ну не берите! Но последние восемь лет доказали, что я им нужен, меня зовут. Эти не пригласят, другие пригласят. На самом деле, я не понимаю сопротивления, почему нельзя просто извиниться", - отмечает он.