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Дрэг-квин Амуна Давис: "Если вижу несправедливость, я об этом говорю"
Фото: Publicitātes, Apollo.lv kolāža
rus.tvnet.lv
Дрэг-квин Амуна Давис: "Если вижу несправедливость, я об этом говорю"
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Один из самых громких скандалов последних дней, который не утихает до сих пор, связан с шоу Stila patruļa на канале STV Pirmā!. Дрэг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис) выразил свое мнение о шоу, осудив двух стилистов проекта Жанну Дубску и Александра Павлова.

Незадолго до того, как скандал набрал популярность в Сети TikTok. Появилось несколько роликов с вырезками из шоу, где упомянутые стилисты оценивают участников. Но критика со стороны Амуна Давис превратилась в один из самых громких скандалов последнего времени.

"Я могу сказать свое слово, если уж я лицо канала STV Pirmā!. Этот канал меня рекламирует, поэтому я считаю, что имею право высказывать свое мнение о том, что меня не устраивает.

Чего не должно быть в телешоу, так это то, что стилисты шоу - Жанна и Александр - пренебрежительно отзываются об участниках - как об их уровне жизни, так и о внешнем виде", - заявил он. 

Объясняя, почему он стал уделять больше внимания этому шоу именно в конце февраля, Давис сказал, что в то время он был болен и смотрел телевизор от скуки. Давис говорит, что не выделяет какого-то конкретного участника, а говорит об отношении стилистов к участникам в целом.

Критикуя Александа Павлова, Давис сказал, что он - гей. Он не считает, что таким образом он кого-то обидел:

"Если он пойдет в суд, то станет ясно, что гей - плохое слово, и что это покажет против ЛГБТ-сообщества. Что это покажет против наших прав, если слово гей - это что-то ужасное? Слово гей человеческая сексуальность".

"Я знаю, что я резок, но я никогда не говорю без причины. Я знаю, что поэтому я многим не нравлюсь. Если я вижу несправедливость, я скажу об этом. Ну что мне терять, что меня не примут в шоу? Ну не берите! Но последние восемь лет доказали, что я им нужен, меня зовут. Эти не пригласят, другие пригласят. На самом деле, я не понимаю сопротивления, почему нельзя просто извиниться", - отмечает он.

Интервью целиком читайте в материале онлайн-журнала KLIK. 

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