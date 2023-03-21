Видео ⟩ Полиция в Юрмале с помощью дрона находит сбежавших детей и ловит пьяных

Видео: Беспилотник с тепловизионной камерой в Юрмале

Вечером в пятницу, 17 марта, сотрудники правоохранительных органов с помощью беспилотника с тепловизионной камерой вели наблюдение за железной дорогой в Слоке и заметили несколько человек, ведущих себя на ней неподобающим образом. В то же время Государственная полиция получила информацию о том, что несколько несовершеннолетних сбежали из юрмальского детского дома.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов догнали лиц, бежавших по железнодорожным путям, и выяснили, что двое из них - те самые лица, которые сбежали из детского дома и находились в розыске. Двое несовершеннолетних были возвращены в детский дом.

Также с помощью беспилотника сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в жилом районе Каугури четырех водителей, которые не соблюдали правила дорожного движения - нарушали требования дорожного знака "Движение прямо или направо". Во всех случаях водители были остановлены и оштрафованы на 30 евро.

В ту же ночь сотрудники Юрмальского отделения полиции получили вызов о шуме в одном из домов в районе Каугури. Прибыв на место вызова, сотрудники правоохранительных органов провели переговоры и заметили, что в квартире находились сигареты без акцизных марок Латвийской Республики. В общей сложности было изъято 140 сигарет и возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того полиции сообщили, что один из местных жителей управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские немедленно отреагировали, обнаружили автомобиль, остановили водителя Volvo и провели тест на алкотестере. Было установлено, что водитель Volvo управлял автомобилем под воздействием 1,10 промилле алкоголя, не имея водительских прав. Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Всего в ходе профилактической проверки было проверено 28 человек и 15 транспортных средств. Следует подчеркнуть, что Государственная полиция и в дальнейшем будет организовывать подобные плановые профилактические проверки.