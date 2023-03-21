Великобритания передает Украине снаряды из обедненного урана

Кремль заявил, что расценит их использование в Украине как "грязную бомбу".



Владимир Путин заявил во вторник, 21 марта, что Россия вынуждена будет отреагировать, если Великобритания начнет поставки Киеву боеприпасов с наконечниками из обедненного урана, предназначенных для танков Challenger-2.



"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - сказал Путин.