Замминистра обороны Британии баронесса Голди в понедельник, 20 марта, официально заявила в ответ на парламентский запрос коллеги лорда Хилтона, что Лондон передает снаряды с обедненным ураном в Украину. Об этом пишет Русская служба BBC.
Великобритания передает Украине снаряды из обедненного урана
"Наряду с предоставлением Украине основных боевых танков Challenger-2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники", - заявила министр.
Обедненный уран - побочный продукт при производстве обогащенного урана. Он отличается высокой плотностью и прочностью и благодаря этим качествам используется как при производстве военной брони, так и боеприпасов - преимущественно, сердечников для бронебойных снарядов.
Обедненный уран не обладает высокой радиоактивностью, хотя и считается токсичным и канцерогенным.
Ранее Белый дом отказался подтверждать поставку США снарядов с обедненным ураном в Украину.
Кремль заявил, что расценит их использование в Украине как "грязную бомбу".
Владимир Путин заявил во вторник, 21 марта, что Россия вынуждена будет отреагировать, если Великобритания начнет поставки Киеву боеприпасов с наконечниками из обедненного урана, предназначенных для танков Challenger-2.
"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - сказал Путин.
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