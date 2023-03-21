Закупка продовольствия для армии: советник Пабрикса впервые комментирует случившееся

Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса за указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение сведений, не составляющих государственную тайну.

Во второй половине дня 17 марта Министерство обороны сообщило, что министр обороны Инара Мурниеце издала приказ о временном отстранении двух должностных лиц, связанных с вышеупомянутой закупкой продовольствия.

В то же время в отношении двух временно отстраненных чиновников было начато дисциплинарное расследование.

Напомним, что Минобороны начало служебную проверку в связи с закупкой армейского продовольствия на сумму 220 млн евро. Министерство также проинформировало KNAB, прокуратуру и Государственный контроль. Проверку в прокуратуре осуществляет Координационный отдел по защите прав личности и государства Генпрокуратуры.

Зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.

Закупочную комиссию возглавил член Нацобъединения (куда также входит нынешний министром обороны Инара Мурниеце) Эзериньш. Отец Эзериньша - бизнесмен Нормунд Лакучс - когда-то представлял интересы объединения Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK в Агентстве по приватизации и в правлениях различных госкомпаний.