Валдис Вернерс, советник бывшего министра обороны Артиса Пабрикса, занимавшийся продовольственным обеспечением армии, не признает, что допустил какие-либо нарушения.
Закупка продовольствия для армии: советник Пабрикса впервые комментирует случившееся
"Я считаю себя невиновным. Я добросовестно выполнял свою работу", - заявил Вернерс.
Он хотел бы подробнее прокомментировать ситуацию, но подписал подписку о неразглашении. "KNAB проводит эту проверку, любые вопросы по этому поводу лучше задавать им", - сказал Вернерс.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщило в понедельник, 20 марта, что два члена закупочной комиссии, представитель компании и советник бывшего министра обороны имеют право на защиту в деле о закупках продовольствия для армии.
По закону право на защиту принадлежит лицу, которое предположительно совершило уголовное преступление. KNAB не выявил какого-либо правового процессуального статуса, применимого к вышеупомянутой четверке.
Закупочную комиссию, организованную Государственным центром логистики и снабжения обороны (VALIC), возглавлял Эрик Эзериньш, а Риналда Грина была заместителем председателя комиссии.
В состав комиссии входили Имант Фрайбергс, Карлис Судрабс, Санита Вайдере, Эрвин Скудра, Инга Акменькална-Авана и Валдис Вернерс, советник тогдашнего министра обороны Артиса Пабрикса. Член комиссии Игорь Марченко работал с 18 октября 2021 года по 21 марта 2022 года.
16 марта KNAB сообщил о задержании трех человек в связи с закупкой продовольствия для вооруженных сил. KNAB провел уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе 14 санкционированных судом обысков в связи с закупкой продовольствия для вооруженных сил. 3 марта KNAB возбудил уголовное производство.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса за указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение сведений, не составляющих государственную тайну.
Во второй половине дня 17 марта Министерство обороны сообщило, что министр обороны Инара Мурниеце издала приказ о временном отстранении двух должностных лиц, связанных с вышеупомянутой закупкой продовольствия.
В то же время в отношении двух временно отстраненных чиновников было начато дисциплинарное расследование.
Напомним, что Минобороны начало служебную проверку в связи с закупкой армейского продовольствия на сумму 220 млн евро. Министерство также проинформировало KNAB, прокуратуру и Государственный контроль. Проверку в прокуратуре осуществляет Координационный отдел по защите прав личности и государства Генпрокуратуры.
Зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.
Закупочную комиссию возглавил член Нацобъединения (куда также входит нынешний министром обороны Инара Мурниеце) Эзериньш. Отец Эзериньша - бизнесмен Нормунд Лакучс - когда-то представлял интересы объединения Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK в Агентстве по приватизации и в правлениях различных госкомпаний.
По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления. Согласно базе данных KNAB, в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Для развития Латвии" 2500 евро, а годом ранее - 2000 евро. В 2015 и 2017 годах она пожертвовала в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".
В 2021 году оборот Zītari LZ составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, а прибыль - 31 800 евро, а в 2018 году оборот составил 2 314 098 евро, а прибыль - 160 985 евро. В предыдущие годы оборот компании также превышал два миллиона евро.
У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц. По информации Firmas.lv, у предприятия девять транспортных средств - четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.
Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям НВС на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу НВС, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны.
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