В деле о закупках продовольствия для армии, которое расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), право на защиту имеют два члена комиссии по закупкам, представитель компании и советник бывшего министра обороны.
Установлены фигуранты дела о закупке продовольствия для армии
Ни один человек не был освобожден под залог в этом уголовном процессе. Офис в настоящее время не может предоставить больше информации о лицах, участвующих в уголовном процессе.
Закупочную комиссию, организованную Государственным центром логистики и снабжения обороны (VALIC) возглавлял Эрик Эзериньш, а Риналда Грина была заместителем председателя комиссии.
В состав комиссии входили Имант Фрайбергс, Карлис Судрабс, Санита Вайдере, Эрвин Скудра, Инга Акменькална-Авана и Валдис Вернерс, советник тогдашнего министра обороны Артиса Пабрикса. Член комиссии Игорь Марченко работал с 18 октября 2021 года по 21 марта 2022 года.
LETA удостоверилась, что телефон Эзериньша отключен с 16 марта. То же самое теперь и с телефоном Вернера. Последний, однако, 16 марта, когда KNAB сообщил о задержании трех человек по указанному делу, сообщил LETA, что агентство не связывалось с ним по поводу закупки, что он не подвергался обыску и что ему стало известно о возбуждении уголовного дела из СМИ. При этом Вернер повторил, что не совершал никаких противоправных действий со своей стороны и готов обратиться в KNAB, если ведомству потребуются его объяснения.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш подписал постановление, в котором поручает Министерству обороны оценить возможность расторжения контракта на поставку продовольствия для латвийской армии с компанией-победителем Zītari LZ, обеспечив при этом непрерывность снабжения продовольствием.
Премьер-министр поручил провести его оценку с учетом информации о недостатках в госзакупках на поставку продовольствия для нужд Национальных вооруженных сил.
Минобороны должно подготовить информативный отчет о возможности расторжения контракта до 31 марта текущего года, чтобы его можно было рассмотреть на заседании правительства 4 апреля.
Во второй половине дня 17 марта Министерство обороны сообщило, что министр обороны Инара Мурниеце издала приказ о временном отстранении двух должностных лиц, связанных с вышеупомянутой закупкой продовольствия.
В то же время в отношении двух временно отстраненных чиновников было начато дисциплинарное расследование.
16 марта KNAB сообщило о задержании трех человек в связи с закупкой продовольствия для вооруженных сил. KNAB провела уголовно-процессуальные действия, в том числе 14 санкционированных судом обысков на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии. 3 марта KNAB возбудил уголовное производство.
Минобороны начало служебную проверку в связи с закупкой армейского продовольствия на сумму 220 млн евро. Министерство также проинформировало KNAB, прокуратуру и Государственный контроль. Проверку в прокуратуре осуществляет Координационный отдел по защите прав личности и государства Генпрокуратуры.
Зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.
Закупочную комиссию возглавил член Нацобъединения (куда также водит нынешний министром обороны Инара Мурниеце) Эзериньш. Отец Эзериньша - бизнесмен Нормунд Лакучс, когда-то представлял интересы объединения Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK в Агентстве по приватизации и в правлениях различных госкомпаний.
По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления. Согласно базе данных KNAB, в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Для развития Латвии" 2500 евро, а годом ранее - 2000 евро. В 2015 и 2017 годах она пожертвовала в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".
В 2021 году оборот Zītari LZ составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, а прибыль - 31 800 евро, а в 2018 году оборот составил 2 314 098 евро, а прибыль - 160 985 евро. В предыдущие годы оборот компании также превышал два миллиона евро.
У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц. По информации Firmas.lv, у предприятия девять транспортных средств - четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.
Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям НВС на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу НВС, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны.
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