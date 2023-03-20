Установлены фигуранты дела о закупке продовольствия для армии

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подписал постановление, в котором поручает Министерству обороны оценить возможность расторжения контракта на поставку продовольствия для латвийской армии с компанией-победителем Zītari LZ, обеспечив при этом непрерывность снабжения продовольствием.

Премьер-министр поручил провести его оценку с учетом информации о недостатках в госзакупках на поставку продовольствия для нужд Национальных вооруженных сил.

Минобороны должно подготовить информативный отчет о возможности расторжения контракта до 31 марта текущего года, чтобы его можно было рассмотреть на заседании правительства 4 апреля.