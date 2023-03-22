Ригу посетит делегация правительства Украины

Украинская правительственная делегация примет участие в заседании латвийско-украинской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

"С первых дней войны Латвия всегда была солидарна с Украиной, и мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку Украине, пока это необходимо. Однако в то же время мы продолжаем работать над сохранением и развитием двусторонних экономических отношений, что в данной геополитической ситуации создает конкурентные преимущества для сотрудничества между латвийскими и украинскими бизнесменами", - сказала Индриксоне.

На встрече с представителями украинского правительства планируется продолжить начатые в Варшаве переговоры о вовлечении латвийских предпринимателей в процессы восстановления Украины, в частности, в Черниговской области.

Запланированы встречи Немчинова с министром обороны Инарой Мурниеце, министром сообщения Янисом Витенбергсом, министром климата и энергетики Раймондом Чударсом, с представителями энергетической и транспортной отрасли.

Двусторонняя встреча Немчинова и Индриксоне запланирована на четверг, 23 марта. Также в этот день делегация представителей правительства Украины посетит строительную выставку "Дом I 2023" в международном выставочном центре на Кипсале. На выставке министры примут участие в открытии выставочного стенда украинских предпринимателей, а также посетят стенд Министерства экономики и информационной кампании "Живи теплее".

Также 23 марта состоится заседание межправительственной комиссии Латвии и Украины, в ходе которого планируется обсудить возможности расширения экономического сотрудничества двух стран, например, в таких сферах, как транспорт, цифровая трансформация, энергетика, чистые технологии, космос, образование и наука. Также планируется обсудить поддержку Латвии в восстановлении Украины. По окончании заседания будет подписан протокол и проведена пресс-конференция, в которой примут участие Немчинов и Индриксоне.