Мужчина при помощи приложения Tesla уехал на чужом автомобиле

В начале марта Раеш Рандев сел в свою белую Tesla Model 3, припаркованную на обочине улицы, чтобы забрать своих детей из школы. Единственная проблема - на самом деле он уехал на чужом транспортном средстве.

Примерно через 15 минут в машине Раеш начал замечать необычные вещи. У автомобиля была трещина на лобовом стекле, а в салоне отсутствовало зарядное устройство для телефона. Затем он проверил мобильное приложение и понял, что находится не в своей машине.

Правда, на этом неприятные сюрпризы не закончились. Выяснилось, что то же самое произошло с собственной машиной Рандева. Ее открыл владелец машины, в которую случайно сел Раеш. Он нашел номер Рандева в салоне Tesla и связался, сообщив о недоразумении.

Рендев забрал детей из школы и провел в машине незнакомца в общей сложности около 90 минут, прежде чем вернуться. Этот опыт заставил усомниться в системе безопасности автомобиля.

Именно функция разблокировки с помощью телефона является одним из самых прибыльных продуктов Tesla. Правда, это открывает больше возможностей для взлома системы хакерами.

Компания Tesla в связи с этим случаем пока не дала никаких комментариев.