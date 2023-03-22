Использование смартфона в качестве автомобильного ключа для Tesla имеет много преимуществ - на одну вещь меньше в кармане или сумке. Однако один канадец таким образом случайно разблокировал чужой автомобиль , сообщает Insider.
Мужчина при помощи приложения Tesla уехал на чужом автомобиле
В начале марта Раеш Рандев сел в свою белую Tesla Model 3, припаркованную на обочине улицы, чтобы забрать своих детей из школы. Единственная проблема - на самом деле он уехал на чужом транспортном средстве.
Примерно через 15 минут в машине Раеш начал замечать необычные вещи. У автомобиля была трещина на лобовом стекле, а в салоне отсутствовало зарядное устройство для телефона. Затем он проверил мобильное приложение и понял, что находится не в своей машине.
Правда, на этом неприятные сюрпризы не закончились. Выяснилось, что то же самое произошло с собственной машиной Рандева. Ее открыл владелец машины, в которую случайно сел Раеш. Он нашел номер Рандева в салоне Tesla и связался, сообщив о недоразумении.
Рендев забрал детей из школы и провел в машине незнакомца в общей сложности около 90 минут, прежде чем вернуться. Этот опыт заставил усомниться в системе безопасности автомобиля.
Именно функция разблокировки с помощью телефона является одним из самых прибыльных продуктов Tesla. Правда, это открывает больше возможностей для взлома системы хакерами.
Компания Tesla в связи с этим случаем пока не дала никаких комментариев.
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