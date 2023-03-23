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The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса

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The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса
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The Weeknd
The Weeknd Фото: Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia/AFP/ Scanpix

Певец The Weeknd (настоящее имя - Эйбел Тесфайе) стал самым популярным артистом в мире. Он набрал самое большое количество прослушиваний на платформе Spotify, пишет Limon.ee.

The Weeknd признан рекордсменом как первый музыкант, число ежемесячных слушателей которого на стриминг-сервисе Spotify превысило 100 млн человек. Также у него рекорд по количеству слушателей на Spotify в месяц - 111,4 млн. 

Композиция Blinding Lights, выпущенная им в 2020 году, стала самой прослушиваемой на Spotify. За все время песню прослушали около 3,47 млрд человек. 

Следом за ним идет певица Майли Сайрус - 82,4 млн человек. В топ-5 входят Шакира (81,6 млн ежемесячных слушателей), Ариана Гранде (80,6 млн) и Тейлор Свифт (80,2 млн).

Видео: The Weeknd - Blinding Lights

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