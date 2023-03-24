Главное оружие войны - короткая память. Политолог о невыученных уроках "русского мира"

- Ну вот, и в Вильнюсе тоже! И в Москве, и в Барселоне, и в Вене! О разрушенных Берлине и Варшаве можно и не говорить. Везде есть вода и газ. Не надо топить углем и жечь керосин. И самое главное – рост потребления, немыслимый для обитателей довоенной Европы, а тем более, восточной ее части. Уже далеко не все люди отдают себе отчет в том, что безопасная бритва не всегда существовала на свете. И вот эти или похожие на них люди, зевая, думают: а почему бы нам еще и войну не засандалить? Это же здорово, когда у тебя все есть, а будет еще больше, потому что ты умеешь решать проблемы, не соблюдая никаких правил! Объяви их пережитком! Ведь все, кто тебя этим правилам учил, якобы сами не лучше. Они просто тебя обманывали, скрывая свою "естественную" порочность.