Издание Privatā Dzīve выяснило, какие часы носят местные политики. Так, у Айнара Шлесера ("Латвия на первом месте") на запястье все те же часы, которые он когда-то не указал в налоговой декларации, после чего развернулся скандал.
От 199 и до 50 000 евро: какие часы носят местные политики?
Журналу удалось выяснить, что многие депутаты идут в ногу со временем и пользуются смарт-часами, которые пригодятся как для занятий спортом, так и для подсчета пройденных шагов. Кому-то аксессуар подарили, потому цену назвать они не могут, кто-то же просто не захотел называть цену часов.
Глава Бюджетно-финансовой комиссии Сейма, бывший министр финансов Янис Рейрс ("Новое единство") был самый откровенный - на нем часы марки Kristian Kiel, которые стоят всего 199 евро и показывают время как местной, так и других крупных мировых столиц:
"Купил их не за имя, а за дизайн. Они и правда очень красивые, а еще особенны тем, что есть возможность выставить двойное время. Это очень удобно в командировках".
Privātā Dzīve также осмотрела часы Айнара Шлесерса - те самые часы дорогой швейцарской люксовой марки Breguet, вокруг которых еще в 2009 году, когда он был вице-мэром Риги, развернулся скандал. Он не указал часы в налоговую декларацию, после чего последовал криминальный процесс.
Шлесерс заявил журналу: "О часах ничего не расскажу, я все задекларировал!"
Часы политик купил в 2007 году примерно за 30 тысяч лат или 50 тысяч евро.
В свою очередь, экс-глава дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш рассказал, что наручные часы Casio Quartz 11 лет назад ему подарил начальник дорожной полиции Литвы Гинтарас Александравичюс.
"Больше всего мне нравится, что на их циферблате есть эмблема литовской дорожной полиции".
Священник и политик Марцис Енцитис носит золотые наручные часы, которые ему подарила его община на день рождения 10 лет назад.
Секретарь Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Айва Виксна 20 лет носит часы, которые на 10-ю годовщину свадьбы ей подарил муж. Это часы швейцарской фирмы Rado:
"Они очень дороги мне, поскольку это подарок любимого человека".
Подробнее - в журнале Privatā Dzīve!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!