От 199 и до 50 000 евро: какие часы носят местные политики?

Журналу удалось выяснить, что многие депутаты идут в ногу со временем и пользуются смарт-часами, которые пригодятся как для занятий спортом, так и для подсчета пройденных шагов. Кому-то аксессуар подарили, потому цену назвать они не могут, кто-то же просто не захотел называть цену часов.

Глава Бюджетно-финансовой комиссии Сейма, бывший министр финансов Янис Рейрс ("Новое единство") был самый откровенный - на нем часы марки Kristian Kiel, которые стоят всего 199 евро и показывают время как местной, так и других крупных мировых столиц:

"Купил их не за имя, а за дизайн. Они и правда очень красивые, а еще особенны тем, что есть возможность выставить двойное время. Это очень удобно в командировках".

Privātā Dzīve также осмотрела часы Айнара Шлесерса - те самые часы дорогой швейцарской люксовой марки Breguet, вокруг которых еще в 2009 году, когда он был вице-мэром Риги, развернулся скандал. Он не указал часы в налоговую декларацию, после чего последовал криминальный процесс.