На Праздник песни и танца подали заявки 40 тысяч участников

В настоящее время завершилась электронная регистрация участников, что позволило передать необходимые данные организаторам фестиваля для создания многофункциональной карты участника.

Карта участников предстоящего Праздника песни и танца будет служить документом, удостоверяющим личность участника, с которым они смогут проходить репетиции и концерты, а также получать услуги общественного питания на площадках фестиваля. На карточке будет фотография участника, имя и фамилия, коллективное имя и уникальный QR-код.

По словам Эртмане, самым младшим пятерым участникам на данный момент исполнился год, они примут участие в концертах фольклорных коллективов, а 21 человек старше 90 лет примет активное участие в праздничных мероприятиях. Самым старшим участникам 96 лет, но большинство из них - участники хора.

На праздник зарегистрировались 40 892 потенциальных участника, из них 15 809 хористов и 16 848 танцоров. В нескольких коллективах работает около 3500 человек, из них 400 человек совмещают участие в хорах и танцевальных коллективах.

В празднике примут участие 1790 групп - 268 из Курземе, 250 из Латгалии, 53 из Селии, 599 из Видземе, 152 из Земгале, 377 из Риги и 91 из диаспоры. Больше всего танцевальных коллективов - заявки на участие в подали 695 коллективов.

В летнем мероприятии также примут участие 457 хоров, 155 фольклорных ансамблей, 124 студии народно-прикладного искусства, 69 ансамблей духовых оркестров, 67 вокальных ансамблей, 66 духовых оркестров, 55 ансамблей народной музыки, 79 коллективов национальных меньшинств и 23 любительских театра.

Напомним, с 30 июня по 9 июля в Риге пройдут XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца, главной темой которых станет 150-летие традиции Праздника песни.