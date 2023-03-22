Государственные российские СМИ опубликовали видео, на котором видны несколько пакетов ресторана KFC, которые 20 марта были привезены в гостиницу в Москве. В этой гостинице размещалась китайская делегация во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Кремль, пишет Insider.
Видео ⟩ Во время визита Си в Россию в гостиницу доставили заказ из KFC. Сеть давно ушла из РФ
KFC покинула российский рынок в прошлом году. Считается, что рестораны сменили бренд.
На снятом в понедельник, 20 марта, видео видно, что к роскошной гостинице Soluxe доставляют именно пакеты KFC.
Видео: Доставка KFC в гостинице в Москве
Десятки пакетов из KFC доставили к отелю Soluxe в Москве, где остановилась китайская делегация во главе с Си Цзиньпином— SOTA (@Sota_Vision) March 20, 2023
Встречаем не с хлебом и солью, а с крыльями и боксмастером.
📹: RT pic.twitter.com/BkCA5sSRYE
Было доставлено по меньшей мере 18 пакетов. Гостиница в это время была украшена российскими и китайскими флагами.
"Получали заказа неизвестны", - указывает российское новостное агентство Ruptly. Однако незадолго до этого прибыла китайская делегация.
KFC покинула российский рынок после повторного вторжения России в Украину. Владелец KFC, конгломерат фаст-фуда Yum! Brands продал рестораны российскому оператору, который сменил название на "Ростикс".
Однако на привезенных пакетах четко виден логотип KFC.
В Китае примерно 9000 ресторанов KFC.
Напомним, во время встречи президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина подписали два соглашение о продлении стратегического сотрудничества до 2030 года.
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