Видео ⟩ Во время визита Си в Россию в гостиницу доставили заказ из KFC. Сеть давно ушла из РФ

KFC покинула российский рынок в прошлом году. Считается, что рестораны сменили бренд.

На снятом в понедельник, 20 марта, видео видно, что к роскошной гостинице Soluxe доставляют именно пакеты KFC.

Видео: Доставка KFC в гостинице в Москве

Десятки пакетов из KFC доставили к отелю Soluxe в Москве, где остановилась китайская делегация во главе с Си Цзиньпином



Встречаем не с хлебом и солью, а с крыльями и боксмастером.



📹: RT pic.twitter.com/BkCA5sSRYE — SOTA (@Sota_Vision) March 20, 2023

Было доставлено по меньшей мере 18 пакетов. Гостиница в это время была украшена российскими и китайскими флагами.

"Получали заказа неизвестны", - указывает российское новостное агентство Ruptly. Однако незадолго до этого прибыла китайская делегация.

KFC покинула российский рынок после повторного вторжения России в Украину. Владелец KFC, конгломерат фаст-фуда Yum! Brands продал рестораны российскому оператору, который сменил название на "Ростикс".

Однако на привезенных пакетах четко виден логотип KFC.

В Китае примерно 9000 ресторанов KFC.

Напомним, во время встречи президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина подписали два соглашение о продлении стратегического сотрудничества до 2030 года.