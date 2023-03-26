Живущий в Латвии итальянец Роберто Мелони в минувшие выходные сообщил в социальных сетях, что его мать скончалась В Италии. В эмоциональной беседе с журналом Kas Jauns?, он признался, что ему не хватило времени попрощаться.
"У меня было ощущение, что я должен лететь раньше". Роберто Мелони о своей покойной матери
"В прошлом году у моей мамы было два инсульта, ей было трудно говорить, она вообще не могла ходить. В начале марта стало еще хуже, поэтому я перенес рейс, который был запланирован на конец марта, на середину. У меня было ощущение, что я должен лететь раньше", - сказал Роберто.
Мама ушла из жизни в то время, когда ее сын гостил в родной Италии. С его слов, она именно ждала этого момента.
"Мы сделали все, что могли. Мама тоже попрощалась со мной, все пятеро были вместе в субботу утром - это то, что она хотела увидеть", - вздыхает Роберто.
Прощание состоялось в доме семьи Мелони, где для него была оборудована специальная комната в светлым тонах, как и хотела его мама.
Мать Роберто скончалась в возрасте 84 лет.
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