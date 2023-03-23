Министр экономики: Латвия будет поддерживать Украину до полного поражения России

Министр указала, что, если бы все крупные страны следили за историей Украины и предоставляли поддержку в такой же доле от внутреннего валового продукта (ВВП), как это делает Латвия, Украина победила бы намного быстрее.

Кроме того, Индриксоне выразила поддержку народу Украины, а также уважение и восхищение неисчезающим патриотизмом, с которым украинский народ защищает свою землю и одновременно способен обеспечить жизнеспособность народного хозяйства и искать возможности для будущего роста.

Министр экономики подчеркнула, что латвийские предприниматели проявили большую ответственность, патриотизм и участие в поддержке Украины, и это участие предпринимателей, не только в оказании поддержки в условиях войны, но и готовность участвовать в восстановлении Украины, очень важна.

"Цели этого дня бизнес-семинара - составление более подробного представления о планах восстановления городов и поселков Украины и о том, как это практически произойдет. Одно - это краткосрочная поддержка в настоящее время, чтобы восстанавливать стратегически важные здания или функции в местах, где это необходимо, а другой - вовлекать в создание планов, оценке инфраструктуры при измерении, проектировании", - сказала Индриксоне.

В завершении речи министр пожелала, "чтобы Украина победила и вошла в Европу как новая, современная страна с восстановленной исторической ценностью".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Олег Немчинов поблагодарил народ Латвии за постоянную помощь Украине в борьбе против агрессии России. Также он поблагодарил Латвию за поддержку в отношении статуса Украины как кандидат в Европейский Союз, а также все другие виды поддержки.