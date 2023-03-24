Посол Латвии в России прокомментировал выданный МУС ордер на арест Путина

Решение МУС является сигналом международной правовой среды о том, что обвинения в военных преступлениях очень серьезны. Реакция России, если послушать бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, выражает возмущение и, возможно, даже тревогу.

"Это значит, что это их задело", - подчеркнул Риекстиньш.

Обстоятельством, заслуживающим особого внимания, могло быть то, что реакция России сводилась не столько к тому, чтобы сказать, что это обвинение в корне не соответствует действительности и что Россия, президент, омбудсмен по правам детей ничего не нарушили, сколько, по словам Медведя, к тому, что МУС вообще призвал обвинить главу государства-члена Совета безопасности ООН.

Риекстиньш считает, что решение МУС заставляет окружающих и близких Путина людей задуматься о том, что с ними может произойти на самом деле.

"Я думаю, это, безусловно, заставляет задуматься. Если в случае с Путиным среди членов МУС до сих пор идет дискуссия о том, является ли выданный ордер приоритетом над традиционной неприкосновенностью глав государств, то ясно, что у этого омбудсмена по правам детей не будет иммунитета, и это может также распространяться на других должностных лиц. Это заставляет задуматься о том, какие могут быть последствия", - сказал Риекстиньш.

Как сообщалось, МУС выдал ордер на арест президента России Путина и омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией украинских детей.

Россия не является членом МУС, и неясно, как суд планирует обеспечить исполнение ордеров. Несмотря на то, что Украина также не является членом МУС, Киев признал юрисдикцию суда и сотрудничает с его прокуратурой.