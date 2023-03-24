Блогера Илью Варламова и юриста Павла Чикова объявили "иностранными агентами"

Варламов и Чиков распространяли "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", сказано на сайте министерства.

По версии Минюста РФ, Варламов получал средства от иностранных источников, а Чиков участвовал в создании и распространении материалов "иноагентов".

Также в реестр "иностранных агентов" включили Светлану Ладу-Русь (Пеунову), политолога Руслана Айсина, бывшего журналиста "Дождя" Богдана Бакалейко и российский ресурс о квир-людях "Парни Плюс/Парни+".

Видео: Интервью Павла Чикова на Youtube-канале "вДудь"