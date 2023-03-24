Суд в Украине арестовал имущество жены Медведчука почти на 12 млн долларов

Решение суда касается 6,8% акций "Электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени А.М. Кузьмина" в Запорожье. По версии СБУ, Марченко владеет акциями через оффшорные компании.

В конце февраля суд в Украине арестовал два земельных участка Марченко, четыре ее жилых дома в Киеве и Крыму, 10 автомобилей, а также пакеты акций в энергоснабжающих компаниях и другие активы на общую сумму в 150 млн долларов.

СБУ подозревает жену Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок.

Уже сообщалось, что президент Украины подписал указ о лишении гражданства Виктора Медведчука - пророссийского политика и кума российского лидера Владимира Путина.

В 2021 году украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Медведчука. В мае 2021-го Медведчука обвинили в государственной измене и отправили под домашний арест. В апреле Медведчук, по заявлению Киева, пытался сбежать из-под домашнего ареста и был задержан Службой безопасности Украины.

Кроме госизмены, кума Путина обвиняют в способствовании терроризму и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, который Украина и большинство стран мира считают временно оккупированной территорией.

Еще одно обвинение против Медведчука - незаконное присвоение компанией "Прикарпатзахидтранс" участка государственного газопровода стоимостью более 200 млн гривен (около 5,4 млн долларов по нынешнему курсу).

В сентябре прошлого года Медведчука и 55 российских военных обменяли на 215 украинских пленных, в том числе командиров и бойцов полка "Азов" (признан в России "террористической организацией"), которые защищали мариупольский завод "Азовсталь".