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Зутис в Тукумсе повздорил с посетителями местного клуба

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Зутис в Тукумсе повздорил с посетителями местного клуба
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Кристап Зутис и его девушка Элина Пакални отправились в Тукумc, чтобы отпраздновать день рождения друга в местном клубе. Один из гостей вечеринки начал раздражать боксера, в результате чего разгорелся конфликт, сообщается в обзоре шоу Slavenības. Bez filtra (Знаменитости. Без фильтра).

Однако Кристап Зутис признает, что инцидент произошел не в том месте и не в то время, и сожалеет, что поддался на провокации: "Я не должен был этого делать". Он признал, что его было не справедливо по отношению к его другу Марису и Элине, которых он привез в Тукумус.

"Я отреагировал на какого-то бомжа. Я ужасно сожалею о том, что я там сделал", - заметил он. 

Во время вечеринки Элина Пакалне пожаловалась возлюбленному на назойливые взгляды окружающих гостей, которые без зазрения совести делали видео и фото с ней. Проблемы с гостем начались в самом начале вечеринки и продолжались даже тогда, когда Зутис хотел уйти.

Двое парней решили выйти на улицу, чтобы разрешить свой конфликт.

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