Кристап Зутис и его девушка Элина Пакални отправились в Тукумc, чтобы отпраздновать день рождения друга в местном клубе. Один из гостей вечеринки начал раздражать боксера, в результате чего разгорелся конфликт, сообщается в обзоре шоу Slavenības. Bez filtra (Знаменитости. Без фильтра).
Зутис в Тукумсе повздорил с посетителями местного клуба
Однако Кристап Зутис признает, что инцидент произошел не в том месте и не в то время, и сожалеет, что поддался на провокации: "Я не должен был этого делать". Он признал, что его было не справедливо по отношению к его другу Марису и Элине, которых он привез в Тукумус.
"Я отреагировал на какого-то бомжа. Я ужасно сожалею о том, что я там сделал", - заметил он.
Во время вечеринки Элина Пакалне пожаловалась возлюбленному на назойливые взгляды окружающих гостей, которые без зазрения совести делали видео и фото с ней. Проблемы с гостем начались в самом начале вечеринки и продолжались даже тогда, когда Зутис хотел уйти.
Двое парней решили выйти на улицу, чтобы разрешить свой конфликт.
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