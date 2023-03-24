Зутис в Тукумсе повздорил с посетителями местного клуба

Однако Кристап Зутис признает, что инцидент произошел не в том месте и не в то время, и сожалеет, что поддался на провокации: "Я не должен был этого делать". Он признал, что его было не справедливо по отношению к его другу Марису и Элине, которых он привез в Тукумус.