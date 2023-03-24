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Таможня РФ: россиянин нес из Эстонии почти 70 монет со свастикой

rus.postimees.ee
Таможня РФ: россиянин нес из Эстонии почти 70 монет со свастикой
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Мост между Нарвой и Ивангородом.
Мост между Нарвой и Ивангородом. Фото: Postimees

Монеты с нацистской символикой нашли в рюкзаке россиянина, прибывшего из Эстонии в Ленинградскую область, сообщается в пятницу на сайте федеральной таможенной службы (ФТС), пишет Rus.Postimees.

Мужчина пришел в РФ пешком через пункт пропуска Ивангород.

"При досмотре личных вещей мужчины таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с деньгами стран Европы и Азии конца XIX - середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику", - говорится в сообщении.

По словам россиянина, монеты являются частью его личной коллекции, и он не знал об ограничениях на ввоз вещей со свастикой и необходимости обязательного письменного декларирования предметов нумизматики.

Монеты изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой возможно возбуждение дела об административном правонарушении.

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