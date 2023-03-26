США осторожно отреагировали на заявление Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Высокопоставленный чиновник заявил, что нет никаких признаков того, что Москва планирует применить свое ядерное оружие, пишет информационное агентство Reuters.
США отреагировали на заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси
США и Россия - две мировые державы с обширными ядерными арсеналами. По данным агентства Reuters, это может быть первый случай с середины 1990-х годов, когда Россия разместит такое оружие за пределами страны. Эксперты отмечают, что эта веха имеет большое значение, поскольку Россия до сих пор гордилась тем, что не размещает ядерное оружие за пределами своей территории, в отличие от Соединенных Штатов.
"Мы не видим причин корректировать нашу позицию по стратегическому ядерному вооружению и не видим признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие, - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон. - Мы по-прежнему привержены коллективной защите альянса НАТО".
"Это часть путинской игры, направленной на то, чтобы попытаться запугать НАТО, - комментирует Ханс Кристенсен, директор информационного проекта по ядерному оружию Федерации американских ученых. - Нет никакой военной выгоды в том, чтобы делать это в Беларуси, потому что у России много этого оружия на собственной территории".
Аналитики американского аналитического центра Институт изучения войны (ISW) также пришли к выводу, что заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не связано с риском возникновения ядерной войны, и что такой риск по-прежнему очень низок.
Как сообщалось, что в субботнем телеинтервью Путин заявил, что Россия передаст Беларуси один ракетный комплекс "Искандер", который также может быть использован для ядерного оружия. По его словам, это ответ на аналогичные действия США и их союзников.
Путин добавил, что 1 июля в Беларуси будет завершено строительство хранилища ядерного вооружения, а также подтвердил, что Россия разместила в Беларуси десять самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.
Он подчеркнул, что Россия не будет передавать Беларуси тактическое ядерное оружие, а будет размещать его аналогично тому, как США разместили свой арсенал в Европе. Путин также пообещал, что Россия разместит боеприпасы с обедненным ураном, т.к. такое оружие Киев получит от западных стран. Недавно Великобритания пообещала, что сможет поставить его в Украину.
Уже в конце марта 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что на территории Беларуси наблюдается завоз российских ракет к комплексам "Искандер", которые находятся в Беларуси как минимум с декабря прошлого года. В январе этого года Минобороны Беларуси заявило, что их можно "использовать автономно".
Александр Лукашенко, лидер белорусского режима, неоднократно говорил об "Искандерах" с Путиным, который пытается заставить Лукашенко втянуть свою армию в войну в Украине.
Поскольку полномасштабное военное вторжение России в Украину продолжается уже более года, обеспокоенность по поводу возможного применения ядерного оружия растет.
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