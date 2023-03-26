США отреагировали на заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси

Как сообщалось, что в субботнем телеинтервью Путин заявил, что Россия передаст Беларуси один ракетный комплекс "Искандер", который также может быть использован для ядерного оружия. По его словам, это ответ на аналогичные действия США и их союзников.

Путин добавил, что 1 июля в Беларуси будет завершено строительство хранилища ядерного вооружения, а также подтвердил, что Россия разместила в Беларуси десять самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

Он подчеркнул, что Россия не будет передавать Беларуси тактическое ядерное оружие, а будет размещать его аналогично тому, как США разместили свой арсенал в Европе. Путин также пообещал, что Россия разместит боеприпасы с обедненным ураном, т.к. такое оружие Киев получит от западных стран. Недавно Великобритания пообещала, что сможет поставить его в Украину.

Уже в конце марта 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что на территории Беларуси наблюдается завоз российских ракет к комплексам "Искандер", которые находятся в Беларуси как минимум с декабря прошлого года. В январе этого года Минобороны Беларуси заявило, что их можно "использовать автономно".

Александр Лукашенко, лидер белорусского режима, неоднократно говорил об "Искандерах" с Путиным, который пытается заставить Лукашенко втянуть свою армию в войну в Украине.

Поскольку полномасштабное военное вторжение России в Украину продолжается уже более года, обеспокоенность по поводу возможного применения ядерного оружия растет.