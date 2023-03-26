Организаторы армейской закупки на 220 млн евро обошли требования безопасности

Большинство Сейма отстранение министра Мурниеце на прошлой неделе отклонили. Однако не только от оппозиции, но и от депутата коалиции Иевы Бранте ("Объединенный список") прозвучало требование отстранить Гарисонса. Руководитель фракции Сейма "Объединенного списка" Эдгар Таварс сообщил передаче, что партия такие требования к партнерам по коалиции сейчас не выдвигает.

Министр обороны Мурниеце подчеркивает, что ни она, ни высший чиновник министерства Гарисонс не подписали договор о закупке продовольствия. Мурниеце Гарисонсу доверяет. Именно он уже в прошлом году сообщил KNAB о несоответствиях в закупке.

"Да, здесь есть много неотвеченных вопросов, но то, что я хочу сказать, именно Гарисонс дал информацию KNAB в связи с этой закупкой осенью прошлого года. И если бы не было этих проактивных действий со стороны Министерства обороны, со стороны высшего чиновничества, то вряд ли бы был этот уголовный процесс", - сказала Мурниеце.

Бывший министр Пабрикс подтверждает, что в прошлом году ему также было известно, что министерство передало документы закупки KNAB: "Я помню, что одним из моих вопросов было, были ли у KNAB какие-либо замечания или претензии против того, что происходит в этом конкурсе. И мне, если я не ошибаюсь, я не могу назвать ни одного слова, мне сказали утвердительно, что все документы отправлены и никаких претензий не предъявлено".

Глава правительства Кришьянис Кариньш поручил Министерству обороны оценить договор с предприятием. Пока договор с фирмой Zītari LZ действует. До этой недели вооруженные силы за доставку продовольствия заплатили почти 200 тысяч евро. Согласно договору Zītari LZ получает 3% от этой суммы за администрирование поставок.