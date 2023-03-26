Конкурс на приобретения продовольствия для армии в 220 миллионов евро как в мирное, так и в военное время было организовано по обычной процедуре публичных закупок, а не в соответствии с законом, специально предусмотренным для сферы обороны. Это позволило претендентам на конкурс не проводить проверку службы безопасности, сегодня сообщает телешоу LTV de facto.
Организаторы армейской закупки на 220 млн евро обошли требования безопасности
У сферы обороны и безопасности есть особый закон о закупках. Одна из процедур, отличающих его от закона о публичных закупках, является вовлечение учреждений безопасности в оценку претендентов. Если заказчиком является Министерство обороны, ему подчиненное учреждение или Национальные вооруженные силы (NBS), заключение о кандидатах представляется Cлужбой военной разведки и безопасности (MIDD). Если служба видит угрозу для национальной безопасности, кандидат исключается из закупки.
Учитывая, что закупка поставки продовольствия NBS как для быта, так и для кризисных ситуаций была организована по закону о публичных закупках, заключение MIDD не было потребовано, заключила передача.
Министерство обороны в настоящее время оценивает юридическую возможность разорвать договор с победителем Zītari LZ. В то же время, у Государственного контроля попросили дать мнение о целесообразности закупки, а MIDD - об аспектах безопасности. Параллельно проводятся проверки всех членов комиссии по закупке.
“Мы обнаружили ряд несоответствий и ряд очень странных вещей”, - рассказывает министр обороны Инара Мурниеце. Уже первоначальная проверка дала основание отстранить на время дисциплинарного расследования руководителей комиссии по закупке и ответственных должностных лиц NBS.
Комиссию по закупке возглавил член Национального объединения Эрик Эзериньш. Его отца Нормунда Лакуча в свое время называли "серым кардиналом". В день отстранения Эзериньш из партии вышел.
Советник бывшего министра обороны Артиса Пабрикса Валдис Вернерс, хотя и хотел бы, не может комментировать, потому что подписал соглашение о неразглашении информации. У Пабрикса был короткий разговор с Вернером, в котором тот выразил твердую уверенность, что ничего неправильного не сделал. "Он не видит, в чем его можно обвинить", - сказал Пабрикс.
Именно во время Пабрикса Центр логистики и закупок Министерства обороны организовал закупку на поставку продовольствия NBS. Из нескольких желающих с отрывом самое выгодное предложений подал сравнительно небольшое предприятие Zītari LZ из Рои. Один из владельцев Zītari LZ Модрис Супе за последние два года пожертвовал 4500 евро партии Пабрикса "Для развития Латвии".
В декабре, когда министром уже стала Мурниеце, армия с Zītari LZ подписала договор на пять лет. Планировалась сумма в 220 миллионов евро, с возможностью увеличить до 330 млн евро.
Государственный секретарь министерства Янис Гарисонс заявил, что сумму договора узнал из СМИ, так как план закупки министерства составил только 8 миллионов евро.
Оппозиция Сейма использовала скандал по закупке, чтобы добиться отстранения министра и главного чиновника министерства Гаррисона на время расследования. За это агитировали, называя закупку "сомнительной", также Союз зеленых и крестьян (СЗК), несмотря на то, что один из владельцев Zītari LZ Супе - это тесть главы фракции СЗК в Сейме Виктора Валайниса. Валайнис сразу же сказал коллегам, что в вопросе о закупке его связывает конфликт интересов.
Большинство Сейма отстранение министра Мурниеце на прошлой неделе отклонили. Однако не только от оппозиции, но и от депутата коалиции Иевы Бранте ("Объединенный список") прозвучало требование отстранить Гарисонса. Руководитель фракции Сейма "Объединенного списка" Эдгар Таварс сообщил передаче, что партия такие требования к партнерам по коалиции сейчас не выдвигает.
Министр обороны Мурниеце подчеркивает, что ни она, ни высший чиновник министерства Гарисонс не подписали договор о закупке продовольствия. Мурниеце Гарисонсу доверяет. Именно он уже в прошлом году сообщил KNAB о несоответствиях в закупке.
"Да, здесь есть много неотвеченных вопросов, но то, что я хочу сказать, именно Гарисонс дал информацию KNAB в связи с этой закупкой осенью прошлого года. И если бы не было этих проактивных действий со стороны Министерства обороны, со стороны высшего чиновничества, то вряд ли бы был этот уголовный процесс", - сказала Мурниеце.
Бывший министр Пабрикс подтверждает, что в прошлом году ему также было известно, что министерство передало документы закупки KNAB: "Я помню, что одним из моих вопросов было, были ли у KNAB какие-либо замечания или претензии против того, что происходит в этом конкурсе. И мне, если я не ошибаюсь, я не могу назвать ни одного слова, мне сказали утвердительно, что все документы отправлены и никаких претензий не предъявлено".
Глава правительства Кришьянис Кариньш поручил Министерству обороны оценить договор с предприятием. Пока договор с фирмой Zītari LZ действует. До этой недели вооруженные силы за доставку продовольствия заплатили почти 200 тысяч евро. Согласно договору Zītari LZ получает 3% от этой суммы за администрирование поставок.
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